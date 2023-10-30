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Формула-1 навсегда забанила фаната, который начал драку на трибунах

Мужчина напал на фанатов Феррари.
Сегодня, 12:08
Гран-при Мексики / Getty Images
Гран-при Мексики / Getty Images

Формула-1 навсегда дисквалифицировала фаната, который начал драку на трибунах.

Во время Гран-при Мексики один из местных зрителей начал драку с болельщиками в красном, то есть, с фанатами Феррари.

Поклонникам Скудерии удалось дать отпор неадекватному мексиканцу прежде, чем подоспела охрана и вывела мужчину с автодрома. Формула-1 подтвердила, что он получил пожизненный запрет на посещение Гран-при.

Отметим, что акт агрессии вызвал удовлетворение домашних трибун. Хоть к драке никто и не присоединился, но инцидент сопровождался выкриками и апплодисментами.

А в конце гонки трибуны освистали Шарля Леклера, который направлялся дать интервью. Напомним, что монегаск стал участником аварии, из-за которой выбыл Серхио Перес.

С полным обзором Гран-при Мексики вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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