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После матча с Миланом под стадионом Наполи был обнаружен труп

Мужчина пытался проникнуть на поединок без билета.
Сегодня, 14:14
Наполи - Милан / Getty Images
Наполи - Милан / Getty Images

Под стадионом Наполи был обнаружен труп мужчины, пишет Corriere dello Sport.

Это произошло после матча неаполитанской команды против Милана в 10-м туре Серии А.

Полиция уже провела расследование и пришла к выводу, что двое мужчин пытались проникнуть на матч без билетов, воспользовавшись подземными ходами.

На одного из них упала балка, а его спутник не сумел вытащить тело, потому оставил его на месте.

Ранее также сообщалось, что Луис Рубиалес отстранен от футбольной деятельности на три года.

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