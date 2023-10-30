После матча с Миланом под стадионом Наполи был обнаружен труп

Мужчина пытался проникнуть на поединок без билета.

Под стадионом Наполи был обнаружен труп мужчины, пишет Corriere dello Sport.

Это произошло после матча неаполитанской команды против Милана в 10-м туре Серии А.

Полиция уже провела расследование и пришла к выводу, что двое мужчин пытались проникнуть на матч без билетов, воспользовавшись подземными ходами.

На одного из них упала балка, а его спутник не сумел вытащить тело, потому оставил его на месте.

Ранее также сообщалось, что Луис Рубиалес отстранен от футбольной деятельности на три года.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!