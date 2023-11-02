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Саарбрюккен - Бавария 2:1: обзор матча и результат игры 01.11.2023

Мюнхенцы в очередной раз покинули турнир на ранней стадии.
Сегодня, 00:14
Саарбрюккен - Бавария / Getty Images
Саарбрюккен - Бавария / Getty Images

В среду, 1 ноября, в рамках 1/16 финала Кубка Германии Саарбрюккен принимал Баварию. Игра завершилась победой хозяев со счетом 2:1.

Мюнхенцы довольно уверенно контролировали мяч ход игры, забив уже в начале первого тайма, однако их не столь именитый соперник сумел ответить забитый мячом.

Во второй половине игры гости выпустили на поле троих игроков в линию атаки, надеявшиеся поскорее дожать своих оппонентов, но в концовке игры произошло то, чего никто не ожидал.

На 96-й минуте 34-летний защитник Марсель Гаус отправил мяч в ворота Баварии, тем самым сенсационно выбив чемпиона Германии из кубка.

Статистика матча Саарбрюккен - Бавария матча Кубка Германии 

Саарбрюккен - Бавария 2:1

Голы: Зонтаймер, 45+1, Гаус, 90+6 - Мюллер, 16

Владение мячом: 26% - 74%
Удары: 4 - 15
Удары в створ: 2 - 9
Угловые: 0 - 9
Фолы: 11 - 8

Саарбрюкен: Шрайбер, Риццуто, Уаферро (Цивея, 71), Бедер, Цайц, Гаус, Рабихич (Шмидт, 72), Зонтаймер (Брюнкер, 83), Наифи, Ди Микеле Санчес (Кербер, 67), Штеле (Биада, 67).

Бавария: Нойер, Сарр (Гнабри, 60), де Лигт (Лаймер, 25), Ким Мин Чжэ, Дэвис, Киммих, Крэтциг (Мусиала, 60), Мюллер, Сане (Коман, 60), Шупо-Мотинг, Тель.

Предупреждения: Цайц (10), Шупо-Мотинг (40), Зонтаймер (72), Гаус (82).

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария Кубок Англии

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