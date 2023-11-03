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Клопп - о Салахе: Он никогда не просил меня отпустить его в Саудовскую Аравию

Тренер считает, что его подопечный никуда не собирается уходить.
Сегодня, 14:15
Юрген Клопп и Мохамед Салах / Getty Images
Юрген Клопп и Мохамед Салах / Getty Images

Минувшим летом лидер Ливерпуля Мохамед Салах был близок к тому, чтобы перейти в один из клубов Саудовской Аравии.

Однако мерсисайдцы были против данного трансфера, отклонив несколько щедрых предложений.

По словам главного тренера "красных" Юргена Клоппа, Салах ни разу не подходил к нему с просьбой убедить руководство клуба отпустить его.

"Он никогда ко мне не приходил и не говорил, что он хочет уйти. Я ни на секунду об этом не задумывался", - цитирует немца Фабрицио Романо.

"Я ничего не знаю о предложении, но это и не важно. Мо здесь. Вы видите, что он здесь, ему очень нравится команда. Ничего другого и быть не может".

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В нынешнем сезоне Мохамед Салах принял участие в 14 матчах во всех турнирах, отметившись 10 голами и четырьмя ассистами.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль Юрген Клопп Саудовская Аравия Мохамед Салах

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