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Эвертон - Брайтон: обзор и результат матча чемпионата Англии 04.11.2023

Украинец с первых минут выйдет на поле в игре против "чаек".
Сегодня, 16:20
Виталий Миколенко / Getty Images
Виталий Миколенко / Getty Images

В рамках 11 тура чемпионата Англии Эвертон встретится с Брайтоном.

Наставник мерсисайдцев Шон Дайч определился с стартовым составом. Как и в большинстве матчей этого сезона, в основе выйдет украинец Виталий Миколенко.

Напомним, матч Эвертон - Брайтон сосоится сегодня, 4 августа, в 17:00 по Киеву.

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