Эвертон - Брайтон: обзор и результат матча чемпионата Англии 04.11.2023
Украинец с первых минут выйдет на поле в игре против "чаек".
В рамках 11 тура чемпионата Англии Эвертон встретится с Брайтоном.
Наставник мерсисайдцев Шон Дайч определился с стартовым составом. Как и в большинстве матчей этого сезона, в основе выйдет украинец Виталий Миколенко.
Напомним, матч Эвертон - Брайтон сосоится сегодня, 4 августа, в 17:00 по Киеву.
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