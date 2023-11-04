Ньюкасл - Арсенал: обзор и результат матча чемпионата Англии 04.11.2023

Украинец может помочь своей команде, выйдя во втором тайме.

В рамках 11 тура чемпионата Англии Ньюкасл примет на своем поле Арсенал.

Наставник "канониров" Микель Артета определился с составом на данный поединок. Украинец Александр Зинченко начнет матч на скамейке.

Также среди прочего стоит отметить, что один из ключевых игроков лондонцев Мартин Эдегор и вовсе не попал в заявку на игру.

Матч Ньюкасл - Арсенал начнется сегодня, 4 ноября, в 19:30 по Киеву.

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