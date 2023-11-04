iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Ньюкасл - Арсенал: обзор и результат матча чемпионата Англии 04.11.2023

Украинец может помочь своей команде, выйдя во втором тайме.
Сегодня, 18:45
Александр Зинченко / Getty Images
Александр Зинченко / Getty Images

В рамках 11 тура чемпионата Англии Ньюкасл примет на своем поле Арсенал.

Наставник "канониров" Микель Артета определился с составом на данный поединок. Украинец Александр Зинченко начнет матч на скамейке.

Также среди прочего стоит отметить, что один из ключевых игроков лондонцев Мартин Эдегор и вовсе не попал в заявку на игру.

Матч Ньюкасл - Арсенал начнется сегодня, 4 ноября, в 19:30 по Киеву.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: арсенал ньюкасл Александр Зинченко

Статьи по теме

Зинченко: Если бы не футбол, стал бы актером - я похож на Брэда Питта Зинченко: Если бы не футбол, стал бы актером - я похож на Брэда Питта
Ньюкасл разгромил в гостях Манчестер Юнайтед, завоевав путевку в 1/4 финала Кубка лиги Ньюкасл разгромил в гостях Манчестер Юнайтед, завоевав путевку в 1/4 финала Кубка лиги
Вест Хэм выбил Арсенал Зинченко из Кубка лиги Вест Хэм выбил Арсенал Зинченко из Кубка лиги
Чесли и Арсеналу придется солидно раскошелиться ради подписания лидера Брентфорда Чесли и Арсеналу придется солидно раскошелиться ради подписания лидера Брентфорда
Помочь журналистам

Видео

Последний матч Луческу и поражение Динамо от Шахтера в обзоре украинского Классического
Последний матч Луческу и поражение Динамо от Шахтера в обзоре украинского Классического

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Сачко опустился, Марченко приблизился к ТОП-200
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2023
просмотров

Последние новости

Европа21:01
Интер удержал непростую победу над Аталантой
Европа20:55
"Мы рады быть здесь": Форвард Лацио посетил шоу трансвеститов
20:50
Экстра-лига по футзалу: Стартовал девятый тур
Европа20:26
Тен Хаг - о критике Фернандеша: Я не понимаю этого
Европа20:24
Гвардиола - о победе над Борнмутом: Мы не ожидали того, что они будут так играть
Европа20:18
В Реале выступили с заявлением касаемо Мбаппе
Европа19:57
Новичок Ман Сити установил ряд достижений в АПЛ
Европа19:51
Месси - о соперничестве с Роналду: Это было очень приятное время для нас
Формула 119:40
Окон обвинил Алонсо в столкновении на квалификации
Европа19:30
Новичок АПЛ установил антирекорд турнира
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK