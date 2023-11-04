Гол и ассист Роналду помогли Ан-Насру добыть очередную победу в чемпионате Саудовской Аравии

В субботу, 4 ноября, в рамках 12-го тура чемпионата Саудовской Аравии Ан-Наср принимал Аль-Халидж. Хозяева добыли уверенную победу над соперником со счетом 2:0.

В первом тайме голом отличился форвард Криштиану Роналду, а во второй половине игры защитник Эмерик Ляпорт удвоил преимущество команды с паса португальца.

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Таким образом, после 12-ти туров местного чемпиона Ан-Наср идет на втором месте с 28-ю баллами, а Аль-Халидж занимает 15-ю строчку, набрав 10 очков.

Ан-Наср - Аль-Халидж 2:0

Голы: Роналду, 26, Ляпорт, 58

Ожидаемые голы (xG): 0.26 - 0.20

Удары: 8 - 11

Удары в створ: 4 - 2

Владение мячом: 71% - 29%

Фолы: 12 - 11

Угловые: 2 - 4

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