Роналду стал обладателем новых часов за 1,3 млн долларов
Португальцу вручил аксессуар владелец компании.
Форвард Ан-Насра Криштиану Роналду купил себе часы за 1,3 млн долларов от бренда Jacob and Co.
Португалец заказал себе первый экземпляр данного аксессуара и ему лично вручить приехал владелец компании.
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В соцсетях известный бренд показал, как происходила встреча хозяина Jacob and Co и португальца.
Напомним, бренд Jacob and Co начал заниматься созданием лимитированных версий часов в 2002 года, набрав с тех пор мировую популярность среди звезд спорта и Голливуда.
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