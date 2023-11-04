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Роналду стал обладателем новых часов за 1,3 млн долларов

Португальцу вручил аксессуар владелец компании.
Сегодня, 17:25
Криштиану Роналду / Getty Images
Криштиану Роналду / Getty Images

Форвард Ан-Насра Криштиану Роналду купил себе часы за 1,3 млн долларов от бренда Jacob and Co.

Португалец заказал себе первый экземпляр данного аксессуара и ему лично вручить приехал владелец компании.

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В соцсетях известный бренд показал, как происходила встреча хозяина Jacob and Co и португальца.

Напомним, бренд Jacob and Co начал заниматься созданием лимитированных версий часов в 2002 года, набрав с тех пор мировую популярность среди звезд спорта и Голливуда.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: часы Криштиану Роналду

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