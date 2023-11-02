Клиники Роналду по пересадке волос подозревают в уклонение от налогов

В испанских клиниках Insparya Hair Medical Clinic, которые принадлежат Криштиану Роналду и Джорджине Родригес проведет проверки налоговая инспекция, сообщает El Confidencial.

Налоговая служба Испании открыла дело в отношении клиник из-за того, что в период с 2019 по 2021 год они предоставляли счета клиентам без учета НДС.

Дело в том, что согласно испанскому законодательству медицинские услуги не облагаются налогом. Однако служба считает, что клиники предоставляют эстетические услуги, а потому должны платить налог в размере 21%.

В клиниках все отрицают и даже предоставили документы, в которых указывается, что алопеция - заболевание, следовательно пересадка волос - медицинская услуга.

Но и кроме этого налоговая намерена проверить документации учреждений, подозреваемых также в уклонении от выплат корпоративных налогов.

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