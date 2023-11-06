Капитан Ньюкасла раскритиковал одноклубника Зинченко за отсутствие спортивного уважения

Жоржиньо отказался пожимать руку после того, как его команда потерпела поражение.

В субботу, 4 ноября, Ньюкасл нанес Арсеналу первое поражение в АПЛ, одержав победу со счетом 1:0, благодаря голу Энтони Гордона.

Капитан "сорок" Джамал Ласселлс заявил, что он рад победе своей команды особенно на фоне того, как себя после матча повел Жоржиньо, бывший капитаном "канониров" в тот вечер.

"Я так рад, что мы их победили. Их капитан Жоржиньо не захотел пожать мне руку после игры", - цитирует Ласселсса Sky Sports.

"Я был в ярости.‌ Я бы никогда не отказался пожать руку капитану соперника, ни в коем случае. На поле можно сколько угодно спорить, но пожать руку в конце — это часть спорта".

"Для меня, что бы ни происходило на поле, ты проявляешь спортивное уважение и после этого пожимаешь руки. Он этого не сделал, поэтому я так рад, что мы их обыграли. Я не думаю, что это приемлемо".

Ранее бывший форвард Ньюкасла Майкл Оуэн осудил слова главного тренера Арсенала Микеля Артеты насчет судейства в прошедшем матче.

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