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Малиновский - в запасе на матч против Вероны

Украинец впервые за последние несколько матчей не выйдет в основе.
Сегодня, 21:02
Руслан Малиновский / Getty Images
Руслан Малиновский / Getty Images

В рамках 12 тура чемпионата Италии Дженоа сыграет против Вероны.

Наставник "грифонов" Альберто Джилардино определился с составом на матч. В старте на данный поединок не нашлось место украинцу Руслану Малиновскому.

Отметим, что в последних 6 матчах Серии А хавбек стабильно выходил с первых минут. Матч между Дженоа и Вероной начнется сегодня, в 21:45 по Киеву.

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