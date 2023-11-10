Малиновский - в запасе на матч против Вероны
Украинец впервые за последние несколько матчей не выйдет в основе.
В рамках 12 тура чемпионата Италии Дженоа сыграет против Вероны.
Наставник "грифонов" Альберто Джилардино определился с составом на матч. В старте на данный поединок не нашлось место украинцу Руслану Малиновскому.
Отметим, что в последних 6 матчах Серии А хавбек стабильно выходил с первых минут. Матч между Дженоа и Вероной начнется сегодня, в 21:45 по Киеву.
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