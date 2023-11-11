iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Атлетик - Сельта: обзор и результат матча чемпионата Испании 11.11.2023

Баски вырвали победу на последних секундах матча.
Сегодня, 00:23
Атлетик Бильбао
Атлетик Бильбао

В рамках 13-го тура чемпионата Испании Атлетик на своем поле встретился с Сельтой.

Команды довольно долго присматривались друг к другу, но после того, как Сельте удалось открыть счет, голов зрители увидели предостаточно.

Как уже было сказано, первыми забили гости.  Голом отличился легендарный для "кельтов" Яго Аспас с передчи экс-футболиста Барселоны Оскара Мингесы.

Еще до перерыва баски сравняли благодаря усилиям Ойана Сансета, но если вы думаете, что на этом команды остановились, то вы ошибаетесь. 

На 41-й минуте Джонатан Бамба снова вывел вперед коллектив Рафаэля Бенитеса, а в компенсированное к первому тайму время Горка Гурусета вновь сделал счет равным.

После такого насыщенного первого тайма команды не собирались давать передышки ни друг другу, ни фанатам, которые решили посмотреть этот матч. На 52-й минуте Гурусета впервые в этом матче вывел вперед Атлетик.

На 63-й минуте Йорген Странд Ларсен сделал счет равным, но этот гол судья отменил. Данный вердикт не остановил норвежца и спустя 3 минуты он забил уже совершенно легитимный гол.

На 72-й минуте в ворота Атлетика поставили пенальти, который не смог реализовать Яго Аспас и казалось, что на этом все, но у подопечных Эрнесто Вальверде были другие планы. За считанные минуты до конца встречи Алекс Беренгер вырвал победу для Атлетика в этой абсолютно безумной встрече.

После 13 сыгранных туров команды занимают 5 и 18 место соответственно.

Статистика матча чемпионата Испании Атлетик - Сельта

Атлетик - Сельта 4:3 

Голы: Сансет, 37, Гурусета, 45, 52, Беренгер, 90+8 - Аспас, 25, Бамба, 41, Странд Ларсен, 66

xG: 4.87 - 2.57
Удары: 21 - 13
Удары в створ: 12 - 5
Владение мячом: 58% - 42%

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Тен Хаг рассказал, почему Варан не играет за МЮ Тен Хаг рассказал, почему Варан не играет за МЮ
Италия - Украина: Спалетти вызвал вратаря с русскими корнями Италия - Украина: Спалетти вызвал вратаря с русскими корнями
Дженоа с Малиновским победила Верону Дженоа с Малиновским победила Верону
Бензема впервые отличился хет-триком за Аль-Иттихад Бензема впервые отличился хет-триком за Аль-Иттихад
Помочь журналистам

Видео

Заря - Маккаби Тель-Авив: видео голов и обзор матча
Заря - Маккаби Тель-Авив: видео голов и обзор матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Шахтер принес очки, Заря помогла Израилю максимально приблизиться к Украине
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Усик - Фьюри: когда и где состоится бой
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров

Последние новости

Европа01:04
Тен Хаг рассказал, почему Варан не играет за МЮ
Футбол00:37
Италия - Украина: Спалетти вызвал вратаря с русскими корнями
Европа00:23
Атлетик "перестрелял" Сельту в сумасшедшем матче
Вчера, 23:46
Европа23:46
Дженоа с Малиновским победила Верону
Другие страны23:29
Бензема впервые отличился хет-триком за Аль-Иттихад
Европа23:07
Наполи может уволить главного тренера в ближайшее время
Хоккей22:59
Украина на последних минутах уступила Словении на турнире Мемориала Шаркози
Европа22:32
Легенда Милана может перебраться в Саудовскую Аравию
Европа22:30
Кин - о нарушении против отца Холанда: Я не собирался травмировать его
Европа22:07
Клубы АПЛ готовы посоревноваться за Мбаппе
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK