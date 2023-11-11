Атлетик - Сельта: обзор и результат матча чемпионата Испании 11.11.2023

В рамках 13-го тура чемпионата Испании Атлетик на своем поле встретился с Сельтой.

Команды довольно долго присматривались друг к другу, но после того, как Сельте удалось открыть счет, голов зрители увидели предостаточно.

Как уже было сказано, первыми забили гости. Голом отличился легендарный для "кельтов" Яго Аспас с передчи экс-футболиста Барселоны Оскара Мингесы.

Еще до перерыва баски сравняли благодаря усилиям Ойана Сансета, но если вы думаете, что на этом команды остановились, то вы ошибаетесь.

На 41-й минуте Джонатан Бамба снова вывел вперед коллектив Рафаэля Бенитеса, а в компенсированное к первому тайму время Горка Гурусета вновь сделал счет равным.

После такого насыщенного первого тайма команды не собирались давать передышки ни друг другу, ни фанатам, которые решили посмотреть этот матч. На 52-й минуте Гурусета впервые в этом матче вывел вперед Атлетик.

На 63-й минуте Йорген Странд Ларсен сделал счет равным, но этот гол судья отменил. Данный вердикт не остановил норвежца и спустя 3 минуты он забил уже совершенно легитимный гол.

На 72-й минуте в ворота Атлетика поставили пенальти, который не смог реализовать Яго Аспас и казалось, что на этом все, но у подопечных Эрнесто Вальверде были другие планы. За считанные минуты до конца встречи Алекс Беренгер вырвал победу для Атлетика в этой абсолютно безумной встрече.

После 13 сыгранных туров команды занимают 5 и 18 место соответственно.

Статистика матча чемпионата Испании Атлетик - Сельта

Атлетик - Сельта 4:3

Голы: Сансет, 37, Гурусета, 45, 52, Беренгер, 90+8 - Аспас, 25, Бамба, 41, Странд Ларсен, 66

xG: 4.87 - 2.57

Удары: 21 - 13

Удары в створ: 12 - 5

Владение мячом: 58% - 42%

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!