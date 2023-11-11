Реал Мадрид - Валенсия: онлайн-трансляция матча Реал Мадрид - Валенсия

В рамках 13 тура чемпионата Испании Реал Мадрид встретится с Валенсией.

Наставники команд Карло Анчелотти и Рубен Бараха определились с составами на матч.

Голкипер "сливочных" Андрей Лунин выйдет в старте из-за травмы Кепы Аррисабалаги.

Форвард "летучих мышей" Роман Яремчук остался на скамейке и, возможно, появится на поле по ходу встречи.

Cмотреть онлайн-трансляцию матча чемпионата Испании Реал Мадрид - Валенсия

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