Реал Мадрид - Валенсия: онлайн-трансляция матча Реал Мадрид - Валенсия
ISPORT предлагает посмотреть матч испанской Ла Лиги
В рамках 13 тура чемпионата Испании Реал Мадрид встретится с Валенсией.
Наставники команд Карло Анчелотти и Рубен Бараха определились с составами на матч.
Голкипер "сливочных" Андрей Лунин выйдет в старте из-за травмы Кепы Аррисабалаги.
Форвард "летучих мышей" Роман Яремчук остался на скамейке и, возможно, появится на поле по ходу встречи.
Cмотреть онлайн-трансляцию матча чемпионата Испании Реал Мадрид - Валенсия
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