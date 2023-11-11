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Футбол

Бывшая цель Шахтера и Зари умерла во время матча

Рафаэль Двамена не пережил второй сердечный приступ.
Вчера, 21:17
Рафаэль Двамена / Getty Images
Рафаэль Двамена / Getty Images

В субботу, 11 ноября, в матче 13-го тура чемпионата Албании между Эгнатией и Партизани умер Рафаэль Двамена.

Ганский форвард Эгнатии рухнул на поле без чувств на 23-й минуте поединка. Игрока срочно повезли в больницу, однако он умер по дороге, врачи диагностировали сердечный приступ.

Двамена последние три года играл с имплантированным дефибриллятором, и уже раз пережил сердечный приступ в в 2021 году в матче Кубка Австрии.

В прошлом году игрок принял решение удалить дефибриллятор, мотивируя это тем, что не доверяет технологии. Рафаэль сказал, что понимает риски и готов взять вину на себя.

Отметим, что некоторое время ганским форвардом интересовались украинские клубы. В 2018 году за ним активно следил Шахтер, а летом прошлого года Двамена был на просмотре в Заре.

За сво карьеру Рафаэль Двамена успел поиграть в Австрии, Испании, Швейцарии, Дании и Албании. С Цюрихом выигрывал вторую швейцарскую лигу и Кубок Швейцарии.

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