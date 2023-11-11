Бывшая цель Шахтера и Зари умерла во время матча
В субботу, 11 ноября, в матче 13-го тура чемпионата Албании между Эгнатией и Партизани умер Рафаэль Двамена.
Ганский форвард Эгнатии рухнул на поле без чувств на 23-й минуте поединка. Игрока срочно повезли в больницу, однако он умер по дороге, врачи диагностировали сердечный приступ.
Двамена последние три года играл с имплантированным дефибриллятором, и уже раз пережил сердечный приступ в в 2021 году в матче Кубка Австрии.
В прошлом году игрок принял решение удалить дефибриллятор, мотивируя это тем, что не доверяет технологии. Рафаэль сказал, что понимает риски и готов взять вину на себя.
Отметим, что некоторое время ганским форвардом интересовались украинские клубы. В 2018 году за ним активно следил Шахтер, а летом прошлого года Двамена был на просмотре в Заре.
За сво карьеру Рафаэль Двамена успел поиграть в Австрии, Испании, Швейцарии, Дании и Албании. С Цюрихом выигрывал вторую швейцарскую лигу и Кубок Швейцарии.
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