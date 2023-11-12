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Барселона - Алавес: обзор и результат матча чемпионата Испании

Каталонцы смогли обыграть аутсайдера Ла Лиги.
Сегодня, 19:16
Барселона
Барселона

В рамках 12-го тура Ла Лиги Барселона встретилась с Алавесом.

Для каталонцев матч начался хуже не придумаешь. Уже на 17-й секунде футболист гостей Саму Омородион открыл счет в матче.

Молодой талант Алавеса на этом не остановился и на 10-й минуте у Саму возник еще один шанс. Испанец оказался с мячом в штрафной площадке Барсы, но пробил мимо ворот.

Спустя две минуты испанцу ответил Жоау Фелиш. Португалец пробил точнее, попав в створ ворот, но Антонио Сивера в этом моменте не дал себя переиграть.

На 14 минуте Омородион снова опасно пробивал, но мяч снова пролетел мимо ворот, а на 30-й минуте 19-летний футболист попал в перекладину.

Во втором тайме мы снова увидели в большей степени "театр одного актера", но в этот раз этим "актером" был Роберт Левандовски. 

Сперва поляк сравнял счет на 53-й минуте, а затем принес своей команде победу на 78-й минуте ударом с пенальти.

Статистика матча чемпионата Испании Барселона - Алавес

Барселона - Алавес 2:1

Голы: Левандовски, 53, 78 (пенальти) - Омородион, 1

xG: 1.50 - 1.74
Удары: 11 - 8
Удары в створ: 6 - 1
Владение мячом: 72% - 28%

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