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Гвардиола: Нам было сложно контролировать Челси. Палмер и Мудрик давали им качество

Наставник "горожан" отметил украинского вингера в своем послематчевом интервью.
Вчера, 22:46
Пеп Гвардиола / Getty Images
Пеп Гвардиола / Getty Images

Рулевой английского Манчестер Сити Пеп Гвардиола поделился эмоциями от матча против Челси.

По словам испанского специалиста, Коул Палмер и Михаил Мудрик давали необходимое качество "синим", из-за чего было сложно противостоять им в этом матче.

"Это была зрелищная игра, которая послужит рекламой для Премьер-лиги, и обе команды хотели победить. Я не ожидал другого - у Челси фантастическая команда и игроки.

Мы знаем, что они всегда хорошо играют против фантастических команд. Нам было трудно контролировать игру Челси. У них были Коул Палмер и Михаил Мудрик, которые давали им качество.

С их дриблингом и скоростью было трудно контролировать игру - они были агрессивны.

У нас были моменты по ходу игры. Два или три выхода один на один, которые мы не смогли превратить в гол.

Напряженная игра, но результат справедливый", - заявил Гвардиола

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