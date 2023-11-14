Арсенал готов отдать своего игрока, чтобы сбить цену за лидера Астон Виллы

Арсенал всерьез рассматривает возможность предложить Астон Вилле хавбека Эмиля Смит-Роу, сообщает Sportskeeda со ссылкой на Football London.

Таким образом "канониры" хотят сбить цену за Дугласа Луиса, которого хочет подписать Микель Артета.

Клубы пытались договориться о трансфере 25-летнего бразильца еще летом 2022 года, но сделка сорвалась. Тогда вилланы отклонили три предложения в размере 25 миллионов фунтов.

Луис - один из ключевых игроков в системе Унаи Эмери. В нынешнем сезоне полузащитник провел 19 матчей, в которых отметился шестью голами и двумя ассистами. Transfermarkt оценивает футболиста в 48 миллионов.

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В то же самое время Смит-Роу по-прежнему не может вернуть себе место в основе Арсенала, а Артета не видит для него места в стартовом составе. На его счету один ассист в восьми матчах во всех турнирах.

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