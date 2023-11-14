Эль-Гази подал в суд на Майнц за разрыв контракта

Игрок хочет узнать, имел ли клуб право на такой шаг.

Анвар Эль-Гази намерен судиться с Майнцем, пишет Bild.

Напомним, клуб разорвал с игроком контракт в начале ноября за поддержку Палестины.

Игрок подал заявление на клуб в суд Майнца по трудовым спорам. Слушания могут начаться уже в декабре, либо же в начале следующего года.

Эль-Гази намерен получить от клуба четкий ответ, почему с ним разорвали контракт, а затем уже с судом обсудить законность такого решения.

Издание сообщает, что игрок может претендовать на 2,5 млн евро, положенные ему по контракту.

Ранее также сообщалось, что вскоре могут быть внесены изменения в футбольные правила с целью защиты арбитров.

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