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В футболе могут изменить правила, чтобы защитить судей от оскорблений игроков

На текущий момент есть два варианта.
Сегодня, 21:19
Брайтон - Щеффилд / Getty Images
Брайтон - Щеффилд / Getty Images

Через две недели в Лондоне состоится совещание Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB), где обсудят введение новых правил, пишет The Times.

Приоритеной задачей собрания будет отыскать решение проблемы, что многие рефери начали покидать футбол из-за нападок в их адрес. В частности, со стороны игроков.

Издание отмечает, что только в этом сезоне в АПЛ судьи были вынуждены показать 88 желтых карточек игрокам за споры.

На текущий момент существует два варианта нового правила. Первое позаимствовано из юнощеских лиг Англии, арбитр имеет право удалить игрока на 10 минут, если тот начнет спорить с судьей.

Второе же правило применятеся в регби - общаться с арбитром имеет право только капитан команды. Вероятно, вариация какого-то из этиз правил может появиться в профессиональном футболе.

Ранее, напомним, Карло Анчелотти досрочно покинул собрание RFEF с тренерами.

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