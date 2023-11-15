Боатенг: Де Дзерби лучше, чем Гвардиола

Кевин-Принс Боатенг внезапно заявил, что Роберто Де Дзерби куда более сильный менеджер, чем Пеп Гвардиола.

Бывший игрок Милана и Барселоны считает, что если бы раньше смог поработать с итальянцем, стал бы намного более сильным игроком.

"Будь Де Дзерби рядом лет 10-12 назад, я был бы другим футболистом. Для меня он лучший тренер на ближайшие 20-30 лет. Каждый игрок у него совершенствуется, от второго вратаря до нападающего. Я в 32 года почувствовал себя еще сильнее.

Он много общается с тобой. Он знал, какой подход ко мне нужен, как меня порадовать или стимулировать. Он действительно заботится об отношениях между людьми, и для меня это было очень важно. Так что да, Де Дзерби лучше Гвардиолы", - цитирует Кевина Calciomercato.

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