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Симеоне рассказал, кого хочет видеть своим наследником в Атлетико

Наставник "матрасников" считает, что после него клуб должен возглавить специалист, входящий в когорту лучших в мире.
Сегодня, 22:37
Диего Симеоне / Getty Images
Диего Симеоне / Getty Images

Рулевой мадридского Атлетико Диего Симеоне рассказал, кого видит в качестве своего наследника на посту главного тренера "матрасников".

Аргентинский специалист выделил трех тренеров, среди которых внезапно оказался тренер Реала Карло Анчелотти.

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"Это должен быть кто-то из лучших. Юрген Клопп, Карло Анчелотти, Маурисио Почеттино... Это те тренеры, которых я хотел бы видеть в Атлетико.

У меня очень хорошие отношения с Анчелотти. Я с ним не дружу, но у нас хорошие отношения. Уважение - вот это слово", - сказал аргентинец в интервью испанским СМИ.

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