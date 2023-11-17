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Трубин: Очень круто, что перед матчем с Италией есть такое давление

Голкипер поделился мыслями перед матчем отбора на Евро-2024.
Сегодня, 20:19
Анатолий Трубин / УАФ
Анатолий Трубин / УАФ

Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин высказался о матче против Италии.

По словам футболиста, то, что перед такими матчами есть давление это естественно и очень круто.

"Ощущение, что играешь против топ-сборной, поэтому есть такое давление. Но это естественно в футболе в таких больших играх, поэтому это наоборот - очень круто.

Шаг за шагом готовимся к этой игре. Я лично очень жду эту игру и результат после нее.

Мне кажется, что то, что мы играем лишь один официальный матч за это окно наоборот очень круто.  Потому что у тебя есть неделя, чтобы подготовиться к этой игре. Когда ты играешь одну игру, а потом через несколько дней - ты физически истощен, и у тебя меньше дней, чтобы подготовиться к следующей игре.

Когда у тебя 2 дня - можно сказать, что ты не готовишься, а восстанавливаешься. Поэтому, считаю, это хорошо, - сказал Трубин.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина италия Анатолий Трубин

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