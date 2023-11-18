Италия - Северная Македония: видео голов и обзор матча отбора на чемпионат Европы-2024

"Скуадра адзурри" добыла уверенную победу, хотя проблемы по ходу матча у нее возникли.

В рамках 7 тура отбора на чемпионат Европы 2024 Италия обыграла Северную Македонию со счетом 5:2.

Еще в первом тайме коллектив Лучано Спалетти довел счет до разгромного. Забивали Маттео Дармиан и Федерико Кьеза, оформивший дубль, а Жоржиньо не реализовал пенальти.

Во втором хозяева позволили себе расслабиться и коллектив Благои Милевского создал им проблемы. Дважды отметился Яни Атанасов.

Однако, "скуадра адзурри" не дала случиться камбэку, забив еще дважды в конце матча. Авторами голов стали Джакомо Распадори и Стефан Эль-Шаарави.

Видео голов и обзор матча отбора на чемпионат Европы Италия - Северная Македония

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