iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Италия - Северная Македония: видео голов и обзор матча отбора на чемпионат Европы-2024

"Скуадра адзурри" добыла уверенную победу, хотя проблемы по ходу матча у нее возникли.
Сегодня, 00:30
Getty Images
Getty Images

В рамках 7 тура отбора на чемпионат Европы 2024 Италия обыграла Северную Македонию со счетом 5:2.

Еще в первом тайме коллектив Лучано Спалетти довел счет до разгромного. Забивали Маттео Дармиан и Федерико Кьеза, оформивший дубль, а Жоржиньо не реализовал пенальти.

Во втором хозяева позволили себе расслабиться и коллектив Благои Милевского создал им проблемы. Дважды отметился Яни Атанасов.

Однако, "скуадра адзурри" не дала случиться камбэку, забив еще дважды в конце матча. Авторами голов стали Джакомо Распадори и Стефан Эль-Шаарави.

Видео голов и обзор матча отбора на чемпионат Европы Италия - Северная Македония

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

НБА требует от ЛаМело Болла прикрыть тату за ухом из-за нарушения регламента НБА требует от ЛаМело Болла прикрыть тату за ухом из-за нарушения регламента
Кроос выбрал, кто из талантливых игроков мог бы заиграть в Реале Кроос выбрал, кто из талантливых игроков мог бы заиграть в Реале
И снова травма: Бил пропустит практически месяц из-за проблем со спиной И снова травма: Бил пропустит практически месяц из-за проблем со спиной
Евро-2024: Албания и Дания заработали право сыграть на турнире в Германии Евро-2024: Албания и Дания заработали право сыграть на турнире в Германии
Помочь журналистам

Видео

Усик - Фьюри: онлайн-трансляция пресс-конференции
Усик - Фьюри: онлайн-трансляция пресс-конференции

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Байндль выпала из ТОП-100
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

НБА01:02
НБА требует от ЛаМело Болла прикрыть тату за ухом из-за нарушения регламента
Европа00:53
Кроос выбрал, кто из талантливых игроков мог бы заиграть в Реале
Европа00:30
Разгром гостей, который не на руку Украине в видеообзоре матча Италия - Северная Македония
НБА00:28
И снова травма: Бил пропустит практически месяц из-за проблем со спиной
Вчера, 23:57
Евро-202423:57
Евро-2024: Албания и Дания заработали право сыграть на турнире в Германии
Евро-202423:56
Квалификация к Евро-2024: Англия лениво обыграла Мальту, Италия разгромила Северную Македонию
Евро-202423:50
Украина – Италия: что нужно, чтобы выйти на Евро-2024
Евро-202423:49
Польша не смогла обыграть Чехию и потеряла шансы на прямой выход на ЧЕ-2024
Европа23:48
Придется побеждать: Северная Македония не помогла Украине, проиграв Италии
Европа23:25
Ночной кошмар Пике: Рамос вручил Шакире Латинский Грэмми за песню о ее бывшем муже
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK