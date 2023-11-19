Румыния и Швейцария вышли на Евро-2024, Израиль сыграет в плей-офф
В группе I отбора на Евро-2024 прошли матчи, которые определили судьбу всех команд, которые попали в этот сикстет.
Сборная Швейцарии на своем поле встретилась с Косово.
Хозяева доминировали на протяжении всей встречи и открыли счет в начале второго тайма усилиями Роберто Варгаса, но в концовке матча Мухаммет Хисени сравнял и установил окончательный счет на табло.
Швейцария - Косово 1:1
Голы: Варгас, 47 - Хисени, 82
В параллельном матче Израиль сыграл с Румынией.
Именно Израиль забил первым благодаря взятию ворот от Эрана Захави, но довольно рано Георге Пушкаш сравнял счет, а во втором тайме Янис Хаджи вывел свою команду вперед.
Румыния в конце матча осталась в меньшинстве, но коллективу Алона Хазана не хватило времени, чтобы отыграться.
Израиль - Румыния 1:2
Голы: Захави,2 - Пушкаш, 10, Хаджи, 63
Удаление: Михейле, 85
Таким образом, Румыния и Швейцария добыли путевки на Евро-2024, а Израиль поборется за нее в плей-офф Лиги наций.
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