iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Хавбек Арсенала может продолжить карьеру в Саудовской Аравии

"Канониры" могут неплохо заработать на Жоржиньо.
Сегодня, 10:55
Жоржиньо / Getty Images
Жоржиньо / Getty Images

Неназванный саудовский клуб ведет переговоры с Жоржиньо, утверждает Николо Скира.

31-летний итальянец может продолжить карьеру на Ближнем Востоке уже в зимнее трансферное окно.

Напомним, что Жоржиньо перешел в Арсенал из Челси прошлым летом, а его контракт действителен до лета 2025 года.

Несмотря на это, саудовцы могут попробовать подписать итальянца уже сейчас, если тот примет их предложение по контракту.

Арсенал же может заработать на этой сделке не менее 15 млн евро - именно в такую сумму оценивает хавбека портал Трансфермаркт.

Ранее также сообщалось, что саудовцы также предложили контракт игрока МЮ.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: жоржиньо Арсенал Лондон

Статьи по теме

Зинченко: Говорили с Жоржиньо о том, что будет интересная игра, но на поле друзей нет Зинченко: Говорили с Жоржиньо о том, что будет интересная игра, но на поле друзей нет
Жоржиньо останется пенальтистом сборной Италии Жоржиньо останется пенальтистом сборной Италии
Новичок Аль-Хилаля может вскоре вернуться в АПЛ Новичок Аль-Хилаля может вскоре вернуться в АПЛ
Арсенал готов отдать своего игрока, чтобы сбить цену за лидера Астон Виллы Арсенал готов отдать своего игрока, чтобы сбить цену за лидера Астон Виллы
Помочь журналистам

Видео

Разгром гостей, который не на руку Украине в видеообзоре матча Италия - Северная Македония
Разгром гостей, который не на руку Украине в видеообзоре матча Италия - Северная Македония

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Байндль выпала из ТОП-100
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Евро-202413:07
Миколенко: Никто не рассчитывал, что мы будем бороться до последнего тура
Европа12:52
Манчестер Юнайтед интересуется одноклубником Трубина
Европа12:32
В АПЛ лишь один клуб соответствует будущим лимитам на зарплату УЕФА
Европа12:10
Тренер сборной Португалии расхвалил 38-летнего Роналду
Европа12:10
Будущий игрок Реала: Роналду был моим идолом
Евро-202411:50
Как Украине выйти на Евро - всего есть пять (шесть) путей
Формула 111:31
Феррари пытается получить компенсацию за инцидент в Лас-Вегасе
Европа11:26
Конопля: Будем делать все ради победы над Италией
Европа10:55
Хавбек Арсенала может продолжить карьеру в Саудовской Аравии
Европа10:55
Манчестер Юнайтед определился с приоритетом на зимнее трансферное окно
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK