Хавбек Арсенала может продолжить карьеру в Саудовской Аравии

"Канониры" могут неплохо заработать на Жоржиньо.

Неназванный саудовский клуб ведет переговоры с Жоржиньо, утверждает Николо Скира.

31-летний итальянец может продолжить карьеру на Ближнем Востоке уже в зимнее трансферное окно.

Напомним, что Жоржиньо перешел в Арсенал из Челси прошлым летом, а его контракт действителен до лета 2025 года.

Несмотря на это, саудовцы могут попробовать подписать итальянца уже сейчас, если тот примет их предложение по контракту.

Арсенал же может заработать на этой сделке не менее 15 млн евро - именно в такую сумму оценивает хавбека портал Трансфермаркт.

Ранее также сообщалось, что саудовцы также предложили контракт игрока МЮ.

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