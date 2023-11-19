Клуб из Саудовской Аравии сделал щедрое предложение хавбеку Манчестер Юнайтед
Саудовский клуб предложил вингеру Манчестер Юнайтед Джейдону Санчо выгодные условия. Об этом сообщает журналист Николо Скира.
Игрок пока не определился, но уже рассматривает возможность покинуть клуб в январе. Кроме того, Боруссия Дортмунд и Ювентус также интересуются арендой с выплатой части зарплаты.
Читай также: Лидер Манчестер Юнайтед высказался о потенциальном уходе в Саудовскую Аравию
Напомним, Санчо исключен из состава Манчестер Юнайтед и лишен игровой практики в клубе после конфликта с Эриком тен Хагом, которого он назвал лжецом в ответ на обвинения в недостаточной отдаче на тренировках.
В текущем сезоне на счету 23-летнего англичанина три матча в рамках АПЛ, в которых он не отличился результативными действиями.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!