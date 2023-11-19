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Клуб из Саудовской Аравии сделал щедрое предложение хавбеку Манчестер Юнайтед

Санчо может покинуть стан манкунианцев.
Вчера, 21:50
Джейдон Санчо / Getty Images
Джейдон Санчо / Getty Images

Саудовский клуб предложил вингеру Манчестер Юнайтед Джейдону Санчо выгодные условия. Об этом сообщает журналист Николо Скира.

Игрок пока не определился, но уже рассматривает возможность покинуть клуб в январе. Кроме того, Боруссия Дортмунд и Ювентус также интересуются арендой с выплатой части зарплаты.

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Напомним, Санчо исключен из состава Манчестер Юнайтед и лишен игровой практики в клубе после конфликта с Эриком тен Хагом, которого он назвал лжецом в ответ на обвинения в недостаточной отдаче на тренировках.

В текущем сезоне на счету 23-летнего англичанина три матча в рамках АПЛ, в которых он не отличился результативными действиями.

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