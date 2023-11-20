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Футбол

Гризманн стал ведущим официального подкаст-шоу НФЛ на YouTube

Форвард Атлетико будет обсуждать события в мире американского футбола.
Сегодня, 18:17
Патрик Махоумс и Антуан Гризманн / https://www.instagram.com/antogriezmann/
Патрик Махоумс и Антуан Гризманн / https://www.instagram.com/antogriezmann/

Антуан Гризманн давно не скрывает, что в спорте его интересует не только футбол.

Нападающего Атлетико и сборной Франции уже видели на матчах НБА, при этом он также не стеснялся брать в руки мяч для американского футбола - несколькими днями ранее он это продемонстрировал вместе с Жюлем Кунде в расположении "Les Bleus".

А в сентябре этого года он запустил собственное подкаст-шоу про НФЛ под названием "Grizi Huddle". Там он вместе с Рубеном Ибеасом обсуждает события, произошедшие в мире американского футбола.

И если раньше Гризманн и Ибеас вели данное шоу, как говорится, для себя, то недавно все вышло на новый уровень. Было объявлено, что их шоу стало официальным на YouTube-канале Mundo NFL.

"Я большой поклонник НФЛ, поэтому возможность сотрудничать с этой лигой и программой для поклонников американского футбола в Латинской Америке — это мечта", — заявил Гризманн.

"Важным приоритетом для мира НФЛ является создание контента, который будет интересен и актуален для болельщиков".

В шоу 32-летний француз будет обсуждать основные моменты игровых дней, проводить интервью со звездными игроками НФЛ, анализ и прогнозы важнейших игр.

Следует помнить, что у Гризманна уже есть опыт, связанный с НФЛ. В 2022 году он был комментатором на канале Movistar Spain во время трансляции поединка между Баффало Биллс и Цинцинатти Бенгалс.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: атлетико мадрид Антуан Гризманн НФЛ

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