Германия безвольно проиграла Австрии в товарищеском матче

Немцы не могут победить третью игру подряд.

В рамках товарищеской встречи сборная Германии на выезде встречалась с командой Австрии.

В средине первого тайма хозяева вышли вперед после гола Забитцера.

После перерыва подопечные Юлиана Нагельсманна остались в меньшинстве - Сане был удален за неспортивное поведение.

В заключительном отрезке Австрия забила второй - Баумгартнер реализовал свой шанс.

Германия, несмотря на все старания, так и не смогла избежать поражения. Отметим, что до этого немцы проиграли Турции (2:3) и сыграли вничью с Мексикой (2:2).

Статистика матча Австрия - Германия

Австрия - Германия 2:0

Голы: Забитцер, 29, Баумгартнер, 73

Удаление: Сане, 49 (неспортивное поведение)

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