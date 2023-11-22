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Германия безвольно проиграла Австрии в товарищеском матче

Немцы не могут победить третью игру подряд.
Сегодня, 00:28
Германия проиграла Австрии / Getty Images
Германия проиграла Австрии / Getty Images

В рамках товарищеской встречи сборная Германии на выезде встречалась с командой Австрии.

В средине первого тайма хозяева вышли вперед после гола Забитцера.

После перерыва подопечные Юлиана Нагельсманна остались в меньшинстве - Сане был удален за неспортивное поведение.

В заключительном отрезке Австрия забила второй - Баумгартнер реализовал свой шанс.

Германия, несмотря на все старания, так и не смогла избежать поражения. Отметим, что до этого немцы проиграли Турции (2:3) и сыграли вничью с Мексикой (2:2).

Статистика матча Австрия - Германия

Австрия - Германия 2:0
Голы: Забитцер, 29, Баумгартнер, 73

Удаление: Сане, 49 (неспортивное поведение)

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