Германия безвольно проиграла Австрии в товарищеском матче
Немцы не могут победить третью игру подряд.
В рамках товарищеской встречи сборная Германии на выезде встречалась с командой Австрии.
В средине первого тайма хозяева вышли вперед после гола Забитцера.
После перерыва подопечные Юлиана Нагельсманна остались в меньшинстве - Сане был удален за неспортивное поведение.
В заключительном отрезке Австрия забила второй - Баумгартнер реализовал свой шанс.
Германия, несмотря на все старания, так и не смогла избежать поражения. Отметим, что до этого немцы проиграли Турции (2:3) и сыграли вничью с Мексикой (2:2).
Статистика матча Австрия - Германия
Австрия - Германия 2:0
Голы: Забитцер, 29, Баумгартнер, 73
Удаление: Сане, 49 (неспортивное поведение)
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