Динамо - лучший клуб мира по количеству игрового времени для воспитанников

В десятке лучших еще два клуба УПЛ.

Статистический портал CIES провел очередное исследование.

Сайт выяснил, какой клуб предоставляет больше всего времени своим воспитанникам. В списке лидирует киевское Динамо.

В топ-10 также попали украинские Ворскла и Шахтер.

Топ-10 клубов мира по количеству игрового времени для воспитанников

Динамо - воспитанники получили 82.8% игрового времени Минск (беларусь) - 71.5% Атлетик Бильбао (Испания) - 68.9% Энвигадо (Колумбия) - 67.8% Ворскла - 61.1% Жилина (Словакия) - 61% Вилярреал (Испания) - 60.8% Химнасия Ла-Плата (Аргентина) - 60.1% Шахтер - 55.8% Словацко (Чехия) - 52.4%

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