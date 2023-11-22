Динамо - лучший клуб мира по количеству игрового времени для воспитанников
В десятке лучших еще два клуба УПЛ.
Статистический портал CIES провел очередное исследование.
Сайт выяснил, какой клуб предоставляет больше всего времени своим воспитанникам. В списке лидирует киевское Динамо.
В топ-10 также попали украинские Ворскла и Шахтер.
Топ-10 клубов мира по количеству игрового времени для воспитанников
- Динамо - воспитанники получили 82.8% игрового времени
- Минск (беларусь) - 71.5%
- Атлетик Бильбао (Испания) - 68.9%
- Энвигадо (Колумбия) - 67.8%
- Ворскла - 61.1%
- Жилина (Словакия) - 61%
- Вилярреал (Испания) - 60.8%
- Химнасия Ла-Плата (Аргентина) - 60.1%
- Шахтер - 55.8%
- Словацко (Чехия) - 52.4%
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!