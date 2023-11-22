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Динамо - лучший клуб мира по количеству игрового времени для воспитанников

В десятке лучших еще два клуба УПЛ.
Сегодня, 22:03
Динамо
Динамо

Статистический портал CIES провел очередное исследование.

Сайт выяснил, какой клуб предоставляет больше всего времени своим воспитанникам. В списке лидирует киевское Динамо.

В топ-10 также попали украинские Ворскла и Шахтер.

Топ-10 клубов мира по количеству игрового времени для воспитанников

  1. Динамо - воспитанники получили 82.8% игрового времени
  2. Минск (беларусь) - 71.5%
  3. Атлетик Бильбао (Испания) - 68.9%
  4. Энвигадо (Колумбия) - 67.8%
  5. Ворскла - 61.1%
  6. Жилина (Словакия) - 61%
  7. Вилярреал (Испания) - 60.8%
  8. Химнасия Ла-Плата (Аргентина) - 60.1%
  9. Шахтер - 55.8%
  10. Словацко (Чехия) - 52.4%

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