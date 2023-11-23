Игрок Полесья: Некоторые легионеры еще не совсем понимают, что такое война
Футболист житомирского Полесья Артем Козак рассказал, как легионеры адаптировались к условиям в клубе.
По словам украинца, еще не все одноклубники понимают, что такое война.
"Кому-то надо больше времени на адаптацию, кому-то меньше. Ребята, что пришли? В плане общения - им легко. Многие из нас знают английский. Не владеем французским, но нам помогает переводчик, пытается наладить нашу коммуникацию. К быту все привыкли быстро, а вот к игре - еще нужно время.
Тем более, что они приехали издалека, а наша страна еще и в состоянии войны. Думаю, некоторые ребята еще не понимают, что это такое до конца. Они слышат тревоги, что-то понимают, но не до конца, - сказал Козак.
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