iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

15-летний итальянский талант попал в заявку Милана на матч Серии А

Франческо Камарда может стать самым молодым игроком в истории клуба.
Вчера, 22:13
Франческо Камарда / Getty Images
Франческо Камарда / Getty Images

Итальянский Милан может доверить место в старте на следующий матч чемпионата Италии одному из главных итальянских талантов.

Как сообщает Маттео Моррето, в список доступных футболистов попал 15-летний Франческо Камарда, выступающий на позиции форварда. Он может стать самым молодым игроком в истории клуба, опередив Паоло Мальдини.

Камарда получил свой шанс из-за травм и дисквалификаций Оливье Жиру, Рафаэля Леау и Ноа Окафора. На уровне детско-юношеского футбола Франческо забил около 400 голов.

Матч Фиорентина - Милан состоится в субботу, 25 ноября, в 21:45 по киевскому времени.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Украинскую гимнастку исключили из сборной за высказывания в адрес Польши Украинскую гимнастку исключили из сборной за высказывания в адрес Польши
Будущий владелец МЮ не боится того, что клуб отстранят от Лиги чемпионов Будущий владелец МЮ не боится того, что клуб отстранят от Лиги чемпионов
Тен Хаг: Магуайр воспользовался шансом Тен Хаг: Магуайр воспользовался шансом
Расселл: Сезон-2023 стал для меня настоящей катастрофой Расселл: Сезон-2023 стал для меня настоящей катастрофой
Помочь журналистам

Видео

Украина - Италия 0:0 лучшие моменты и обзор матча отбора Евро-2024
Украина - Италия 0:0 лучшие моменты и обзор матча отбора Евро-2024

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Завацкая опустилась на 17 мест
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Сачко опустился, Джокович - лидер
просмотров

Последние новости

Гимнастика00:31
Украинскую гимнастку исключили из сборной за высказывания в адрес Польши
Европа00:20
Будущий владелец МЮ не боится того, что клуб отстранят от Лиги чемпионов
Вчера, 23:45
Европа23:45
Тен Хаг: Магуайр воспользовался шансом
Формула 123:20
Расселл: Сезон-2023 стал для меня настоящей катастрофой
Европа22:51
Интер, МЮ и Барселона заинтересованы в услугах игрока сборной Аргентины
Евро-202422:48
Украина имеет наивысшие шансы на выход на Евро-2024
Европа22:13
15-летний итальянский талант попал в заявку Милана на матч Серии А
Евро-202422:02
Спаллетти - о неназначенном пенальти: Мы ничего не украли
Европа21:29
Игрок Полесья: Некоторые легионеры еще не совсем понимают, что такое война
Европа21:27
FA открыла расследование против одного из английских топ-клубов
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK