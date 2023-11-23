15-летний итальянский талант попал в заявку Милана на матч Серии А

Франческо Камарда может стать самым молодым игроком в истории клуба.

Итальянский Милан может доверить место в старте на следующий матч чемпионата Италии одному из главных итальянских талантов.

Как сообщает Маттео Моррето, в список доступных футболистов попал 15-летний Франческо Камарда, выступающий на позиции форварда. Он может стать самым молодым игроком в истории клуба, опередив Паоло Мальдини.

Камарда получил свой шанс из-за травм и дисквалификаций Оливье Жиру, Рафаэля Леау и Ноа Окафора. На уровне детско-юношеского футбола Франческо забил около 400 голов.

Матч Фиорентина - Милан состоится в субботу, 25 ноября, в 21:45 по киевскому времени.

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