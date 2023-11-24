Дубль Роналду принес Ан-Насру очередную победу в чемпионате Саудовской Аравии

Португалец набрал невероятную форму в последнее время.

В пятницу, 24 ноября, в рамках 14-го тура чемпионата Саудовской Аравии Ан-Наср принимал на своем поле Аль-Ахдуд. Матч завершился победой команды хозяев со счетом 3:0.

В первом тайме был забит всего один мяч, однако вторая половина игры порадовала фанатов дублем местного героя Криштиану Роналду. Португалец отличился на 77-и 80-й минутах.

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Таким образом португалец на свой счет 15-й гол в рамках местной лиги.

В свою очередь команда Криштиану занимает вторую строчку, набрав 34 балла.

Ан-Наср - Аль-Ахдуд 3:0

Голы: аль-Наджи, 13, Роналду, 77, 80

Ожидаемые голы (xG): 1.59 - 0.12

Владение мячом: 70% - 30%

Удары: 17 - 8

Удары в створ: 7 - 5

Угловые: 9 - 2

Фолы: 12 - 9

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