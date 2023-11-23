Криштиану Роналду оправдали по делу об изнасиловании

Девушка хотела получил огромную финансовую компенсацию, но суд все разложил по фактам.

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду был оправдан по делу об изнасиловании. Об этом сообщает Daily Mail.

Модель Кэтрин Майорги в сентябре 2018 года подала иск об изнасиловании, которое, по ее словам, случилось в июне 2009 года.

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Девушка утверждала, что получила от Роналду 375 тыс. долларов за молчание. Криштиану признал, что передал деньги, но факт изнасилования отрицал. Юристы утверждали, что сексуальный контакт произошел по обоюдному согласию, а затем стороны составили документ.

В апреле 2021 года Майорга потребовала от Роналду 65 млн евро в качестве компенсации морального ущерба за изнасилование, которое не было доказано. В июне прошлого года ее иск отклонили. Судья Дженнифер Дорси прекратила производство по делу из-за недобросовестного поведения истца и использования украденных конфиденциальных документов.

Сейчас девушка хотела отменить решение о закрытии дела и возобновить рассмотрение иска, однако суд снова отклонил иск.

Напомним, Интер Майами Месси опроверг участие в турнире с Ан-Насром Роналду.

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