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Криштиану Роналду оправдали по делу об изнасиловании

Девушка хотела получил огромную финансовую компенсацию, но суд все разложил по фактам.
Сегодня, 11:35
Криштиану Роналду / Getty Images
Криштиану Роналду / Getty Images

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду был оправдан по делу об изнасиловании. Об этом сообщает Daily Mail.

Модель Кэтрин Майорги в сентябре 2018 года подала иск об изнасиловании, которое, по ее словам, случилось в июне 2009 года.

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Девушка утверждала, что получила от Роналду 375 тыс. долларов за молчание. Криштиану признал, что передал деньги, но факт изнасилования отрицал. Юристы утверждали, что сексуальный контакт произошел по обоюдному согласию, а затем стороны составили документ.

В апреле 2021 года Майорга потребовала от Роналду 65 млн евро в качестве компенсации морального ущерба за изнасилование, которое не было доказано. В июне прошлого года ее иск отклонили. Судья Дженнифер Дорси прекратила производство по делу из-за недобросовестного поведения истца и использования украденных конфиденциальных документов.

Сейчас девушка хотела отменить решение о закрытии дела и возобновить рассмотрение иска, однако суд снова отклонил иск.

Напомним, Интер Майами Месси опроверг участие в турнире с Ан-Насром Роналду.

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