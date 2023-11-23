Криштиану Роналду оправдали по делу об изнасиловании
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду был оправдан по делу об изнасиловании. Об этом сообщает Daily Mail.
Модель Кэтрин Майорги в сентябре 2018 года подала иск об изнасиловании, которое, по ее словам, случилось в июне 2009 года.
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Девушка утверждала, что получила от Роналду 375 тыс. долларов за молчание. Криштиану признал, что передал деньги, но факт изнасилования отрицал. Юристы утверждали, что сексуальный контакт произошел по обоюдному согласию, а затем стороны составили документ.
В апреле 2021 года Майорга потребовала от Роналду 65 млн евро в качестве компенсации морального ущерба за изнасилование, которое не было доказано. В июне прошлого года ее иск отклонили. Судья Дженнифер Дорси прекратила производство по делу из-за недобросовестного поведения истца и использования украденных конфиденциальных документов.
Сейчас девушка хотела отменить решение о закрытии дела и возобновить рассмотрение иска, однако суд снова отклонил иск.
Напомним, Интер Майами Месси опроверг участие в турнире с Ан-Насром Роналду.
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