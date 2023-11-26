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Дочь легенды Челси взбудоражила подписчиков откровенным видео

Жад Лебеф предстала перед своими поклонниками в обнаженном виде.
Сегодня, 11:15
Жад Лебеф / Instagram
Жад Лебеф / Instagram

Дочь экс-футболиста Челси Франка Лебефа Жад Лебеф поделилась со своими подписчиками в Instagram откровенным видео.

Француженка продемонстрировала свою открытость, показав как она принимает ванную в свой выходной день.

"Вайб выходных. Какие у вас планы на уик-энд?", - подписала видео Жад.

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Девушка показала лишь свою спину и стройные ноги, но и этого хватило, чтобы пробудить фантазию поклонников, которые осыпали ее комплиментами.

Один из поклонников написал: "Жад стильная и великолепная ".

Другой добавил: "Красота и класс".

Третий прокомментировал: "Невероятно".

Четвертый написал: "Замечательная женщина".

Отметим, что Лебеф обрела популярность, снявшись в одном из люксембургских ТВ-шоу. Сейчас у девушки более 200 тысяч подписчиков.

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