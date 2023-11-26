Дочь легенды Челси взбудоражила подписчиков откровенным видео
Дочь экс-футболиста Челси Франка Лебефа Жад Лебеф поделилась со своими подписчиками в Instagram откровенным видео.
Француженка продемонстрировала свою открытость, показав как она принимает ванную в свой выходной день.
"Вайб выходных. Какие у вас планы на уик-энд?", - подписала видео Жад.
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Девушка показала лишь свою спину и стройные ноги, но и этого хватило, чтобы пробудить фантазию поклонников, которые осыпали ее комплиментами.
Один из поклонников написал: "Жад стильная и великолепная ".
Другой добавил: "Красота и класс".
Третий прокомментировал: "Невероятно".
Четвертый написал: "Замечательная женщина".
Отметим, что Лебеф обрела популярность, снявшись в одном из люксембургских ТВ-шоу. Сейчас у девушки более 200 тысяч подписчиков.
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