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"Умер на 20 минут": лидер Челси посетил фаната, у которого случился сердечный приступ во время игры с Ман Сити

Рис Джеймс сделал трогательный жест.
Сегодня, 11:20
Рис Джеймс / Getty Images
Рис Джеймс / Getty Images

В рамках крайнего матча чемпионата Англии Челси на своем поле сыграл в результативную ничью с Манчестер Сити (4:4).

Во время поединка у болельщика лондонского клуба случился сердечный приступ. Он был клинически мертв в течение 20 минут, прежде чем медикам удалось спасти ему жизнь. Сейчас он находится в больнице, проходя реабилитацию.

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Капитан Челси Рис Джеймс поддержал пациента больницы, навестив его.

"Я посетил больницу, чтобы увидеть болельщика Челси, у которого случился сердечный приступ во время нашей игры с Манчестер Сити. Он был мертв в течение 20 минут, и медикам удалось спасти ему жизнь. Он сильный человек с замечательной семьей, я так рад, что он выздоравливает.

Жизнь так драгоценна и непредсказуема. В любой момент может случиться что угодно, поэтому наслаждайтесь каждым моментом, даже когда дела идут тяжело. Будьте добры и всегда проявляйте любовь, никогда не знаешь, через что проходят люди или что их ждет за углом", - написал Джеймс в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что бывший голкипер Ливерпуля признался, что у него была наркотическая зависимость.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Манчестер Сити

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