Челси могут лишить очков за финансовые махинации бывшего владельца

Лондонский Челси может быть оштрафован лишением очков за финансовые махинации абрамовича, пишет The Guardian.

Издание получило доступ к тайнику с 3,6 миллионами офшорных записей, который раскрыли Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ).

Согласно новым данным, во времени абрамовича клуб через различные фонды делал тайные выплаты агентам, игрокам и другим причастным к трансферам личностям.

В частности, такие выплаты сопровождали трансферы Эдена Азара, Самуэля Это'о и Виллиана. FA выдет расследование, по результатам которого с клуба могут снять очки, однако пока о его прогрессе не сообщается.

В свою очередь лондонский клуб считает, что может нести ответственность за действия людей, которые сейчас уже не работают в клубе.

Также в клубе подчеркнули, что после получения нового владельца они сами передали все необходимые для расследования документы и сами же указали на неточности в финансовых отчетах.

Ранее также сообщалось, при каком условии Холанд может перейти в мадридский Реал.

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