Забарный отметился необычным достижение в прошедшем туре АПЛ

В 13 туре АПЛ Борнмут обыграл Шеффилд Юнайтед со счетом 2:1.

Украинец Илья Забарный отметился по итогам поединка необычным достижением. Украинец сделал 14 длинных пасов за 90 минут, 10 из которых точные.

Таким образом, центрбэк имеет наибольшее количество точных длинных передач по итогам прошедшего тура. Отметим, что у его партнера по обороне "вишен" Маркоса Сенеси тоже 14 попыток лонгболлов, но меньше удачных.

Напомним, ранее сообщалось, что Забарный вместе с футболисткой женского состава Борнмута провел мастеркласс игрокам академии.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!