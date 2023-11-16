Забарный и футболистка женского состава Борнмута провели мастер-класс для игроков академии

Украинец и Эбби Джонс ответили на вопросы детей и дали ряд практических советов.

Украинский центрбэк Илья Забарный и защитница женского состава Борнмута Эбби Джонс провели мастер-класс для детей, которые занимаются в академии "вишен".

Футболисты в рамках серии обучающих занятий ответили на вопросы юных игроков и дали им ряд практических занятий.

Илья и Эбби рассказали детям, как правильно действовать при игре в обороне. Забарный поделился эмоциями от мероприятия.

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"Этот клуб является прекрасным сообществом, поэтому для меня и Эбби было очень приятно встретиться с молодыми ребятами.

Они интересовались тем, как мы готовимся и выступаем каждую неделю, и нам было приятно передать несколько советов новому поколению, независимо от того, хотят ли они играть профессионально или просто интересуются тем, что мы делаем.

Мастер-классы Junior Cherries кажутся действительно хорошими мероприятиями, которые дают детям отличный опыт, поэтому я был рад помочь и принять участие", - заявил украинец.

Imagine being taught how to defend by Illia Zabarnyi and Abby Jones? 😍



Our Junior Cherries were recently given that opportunity 🙌 pic.twitter.com/dZ6PnHpn8E — AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) November 16, 2023

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