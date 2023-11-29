Тен Хаг - об игре с Галатасараем: Мы должны были победить
Нидерландец остался недоволен своими подопечными.
В рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов Манчестер Юнайтед сыграл вничью с Галатасараем.
Нидерландец Эрик тен Хаг проокомментировал ничью своих подопечных в гостях. По его словам, манкунианцы были должны побеждать.
"Мы должны были брать три очка. Я доволен тем, как мы играли, но в то же время я должен критиковать команду за то, как мы защищались. Этого недостаточно. Мы не можем допускать таких ошибок при счете 3:1", - заявил специалист
Напомним, из-за данного результата МЮ вполне может пролететь мимо еврокубковой весны, если не справится с Баварией, а Копенгаген не проиграет Галатасараю.
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