Тен Хаг - об игре с Галатасараем: Мы должны были победить

В рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов Манчестер Юнайтед сыграл вничью с Галатасараем.

Нидерландец Эрик тен Хаг проокомментировал ничью своих подопечных в гостях. По его словам, манкунианцы были должны побеждать.

"Мы должны были брать три очка. Я доволен тем, как мы играли, но в то же время я должен критиковать команду за то, как мы защищались. Этого недостаточно. Мы не можем допускать таких ошибок при счете 3:1", - заявил специалист

Напомним, из-за данного результата МЮ вполне может пролететь мимо еврокубковой весны, если не справится с Баварией, а Копенгаген не проиграет Галатасараю.

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