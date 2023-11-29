iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Тен Хаг - об игре с Галатасараем: Мы должны были победить

Нидерландец остался недоволен своими подопечными.
Вчера, 22:35

В рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов Манчестер Юнайтед сыграл вничью с Галатасараем.

Нидерландец Эрик тен Хаг проокомментировал ничью своих подопечных в гостях. По его словам, манкунианцы были должны побеждать.

"Мы должны были брать три очка. Я доволен тем, как мы играли, но в то же время я должен критиковать команду за то, как мы защищались. Этого недостаточно. Мы не можем допускать таких ошибок при счете 3:1", - заявил специалист

Напомним, из-за данного результата МЮ вполне может пролететь мимо еврокубковой весны, если не справится с Баварией, а Копенгаген не проиграет Галатасараю.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

ПСВ и Арсенал обеспечили себе выход в плей-офф Лиги чемпионов ПСВ и Арсенал обеспечили себе выход в плей-офф Лиги чемпионов
Бенфика с Трубиным в ужасном стиле упустила победу над Интером Бенфика с Трубиным в ужасном стиле упустила победу над Интером
1+1 от Беллингема и Реал в своем стиле обыграл Наполи 1+1 от Беллингема и Реал в своем стиле обыграл Наполи
Наставник Галатасарая - о матче с МЮ: Мы могли победить Наставник Галатасарая - о матче с МЮ: Мы могли победить
Помочь журналистам

Видео

ХИТ - Любава: видео голов и лучших моментов матча футзальной Лиги чемпионов
ХИТ - Любава: видео голов и лучших моментов матча футзальной Лиги чемпионов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Байндль опустилась на 14 мест
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Крутых потерял 66 мест, Джокович - лидер
просмотров

Последние новости

Европа00:11
Бенфика с Трубиным в ужасном стиле упустила победу над Интером
Лига Чемпионов00:05
1+1 от Беллингема и Реал в своем стиле обыграл Наполи
Вчера, 23:28
Европа23:28
Наставник Галатасарая - о матче с МЮ: Мы могли победить
Европа23:25
МЮ в матче с Галатасараем обновил два голевых антирекорда
Европа22:59
Одноклубник Зинченко установил необычное достижение в Лиге чемпионов
Лига Чемпионов22:50
Крутой сейв Лунина все равно не спас Реал от гола
Европа22:35
Тен Хаг - об игре с Галатасараем: Мы должны были победить
Европа22:22
МЮ имеет грандиозные планы на зимнее трансферное окно
Европа21:52
ПСВ в большинстве отыгрался и победил в матче с Севильей
Лига Чемпионов21:46
МЮ и Галатасарай не выявили сильнейшего в голевой перестрелке
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK