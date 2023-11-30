МЮ может приобрести одно из открытий этого сезона

Манчестер Юнайтед ищет дешевые варианты усиления атаки на рынке.

Как сообщает журналист Эд Ааронс, манкунианцы рассматривают приобретение 27-летнего форварда Штуттгарта Серу Гирасси. В контракте гвинейца прописана клаусула в размере 17,5 млн евро.

Нападающий может перебраться в стан английского топ-клуба уже летом, но пока у руководства есть сомнения в том, что данный трансфер целесообразен.

В текущем сезоне у Серу 16 голов и 2 ассиста в 11 матчах немецкой Бундеслиги.

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