МЮ может приобрести одно из открытий этого сезона
Серу Гирасси имеет шансы сменить клубную прописку зимой.
Манчестер Юнайтед ищет дешевые варианты усиления атаки на рынке.
Как сообщает журналист Эд Ааронс, манкунианцы рассматривают приобретение 27-летнего форварда Штуттгарта Серу Гирасси. В контракте гвинейца прописана клаусула в размере 17,5 млн евро.
Нападающий может перебраться в стан английского топ-клуба уже летом, но пока у руководства есть сомнения в том, что данный трансфер целесообразен.
В текущем сезоне у Серу 16 голов и 2 ассиста в 11 матчах немецкой Бундеслиги.
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