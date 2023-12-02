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Реал - Гранада: результат матча

Для украинца матч вообще стал легкой прогулкой.
Сегодня, 21:32
Реал - Гранада / Getty Images
Реал - Гранада / Getty Images

В субботу, 2 декабря, мадридский Реал дома принимал Гранаду.

Аутсайдер лиги не собирался так просто отдавать мадридцам победу, и начало матча вышло наполненным борьбой. Команды создали немного острых моментов у ворот друг друга, а забить удалось лишь на 26-й минуте. Кроос идеальным пасом нашел в штрафной Диаса, который без проблем переиграл кипера Гранады.

После гола Реал несколько оживился, однако все удары получились смазанными, на том и завершился первый тайм. А второй тайм стартовал с быстрого гола, Диас снова принял участие в голевой атаке, Беллингем замыкал пердачу почти в пустые, но Феррейра среагировал, затем уже Родриго добил в совсем пустые ворота. После этого мадридцы перешли в режим сбережения энергии, а Гранада просто не могла пройти оборону хозяев. Очередная уверенная победа Реала.

Статистика матча Реал - Гранада 15-го тура Ла Лиги

Реал - Гранада 2:0
Голы: Диас, 26, Родриго, 57

Ожидаемые голы (xG): 1,71 - 0,00
Владение мячом: 71% - 29%
Удары: 11 - 1
Удары в створ: 4 - 0
Фолы: 10 - 12

Реал Мадрид: Лунин - Карвахаль (Васкес, 46), Алаба, Рюдигер, Менди - Браим Диас (Пас, 88), Беллингем, Кроос, Вальверде, Родриго (Гарсия, 85), Хоселу (Себальос, 70).

Гранада: Фернандес (Феррейра, 11)  - Манафа (Петрович, 64), Санчес, Микель, Торренте, Нева -  Сарагоса (Фернандес, 83), Гумбау, Руис, Узуни (Вайсман, 64) - Бойе (Пуэртас, 83).

Предупреждения: Беллингем, 22, Рюдигер, 24 - Гумбау, 77

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: гранада Реал Мадрид

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