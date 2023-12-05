Наставник Брентфорда высказался об игре Ярмолюка

Томас Франк уверен, что "пчелы" могут рассчитывать на украинца.

Рулевой английского Брентфорда Томас Франк поделился своими мыслями о украинском хавбеке Егоре Ярмолюке.

По словам датского специалиста, украинец помог "пчелам" в тех матчах, где получил свой шанс и в клубе знают, что могут на него рассчитывать.

"Егор Ярмолюк провел свои первые 2 матча в стартовом составе и еще в 4 выходил на поле. Он помог нам и мы знаем, что он может выполнить эту работу", - сказал Франк.

Напомним, свой следующий матч Брентфорд проведет завтра, 6 декабря, встретившись с Брайтоном Роберто де Дзерби.

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