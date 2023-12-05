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Лидер Арсенала проведет юбилейную игру за клуб

Букайо Сака станет четвертым самым молодым игроком в истории "канониров", достигшим данной отметки.
Сегодня, 21:29
Букайо Сака / Getty Images
Букайо Сака / Getty Images

В рамках 15 тура АПЛ Арсенал встретится с Лутоном. 

В старте "канониров" выйдет Букайо Сака, для которого эта игра станет 200-ой в лондонском клубе.

Сака в возрасте 22 лет и 193 дней станет четверытм самым молодым игрокм в истории Арсенала, который достиг этой отметки. Выше него только Секс Фабрегас, Дэвид О'Лири и Клифф Бастин.

В текущем сезоне на счету Букайо 20 матчей во всех турнирах, где он забил 8 голов и отдал 11 ассистов.

Отметим, что украинец Александр Зинченко в запасе на поединок против Лутона, который стартует в 22:00 по Киеву.

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