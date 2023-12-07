Ливерпуль продлил соглашение с всемирно известным брендом пива

Сотрудничество английского клуба и бренда алкогольного напитка длится уже три десятка лет.

Ливерпуль на своем официальном сайте объявил о продлении сотрудничества с Carlsberg еще на 10 лет.

Стоит отметить, что данное партнерство является самым продолжительным в Английской Премьер-лиге: Carlsberg и мерсисайдцы работают вместе с 1992 года, когда датский пивной бренд стал официальным спонсором клуба.

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В результате продления сотрудничество будут действовать до 2034 года, когда исполнится 42 года с момента их первой сделки.

Carlsberg прекратил свою деятельность в качестве титульного спонсора "красных" в 2010 году - тогда компания просто стала официальным пивом клуба.

Британский транснациональный банк Standard Chartered с тех пор является главным спонсором Ливерпуля.

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