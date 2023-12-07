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Основной защитник Ливерпуля выбыл до конца сезона

Матип не поможет своей команде в нынешней кампании.
Сегодня, 09:22
Травма Матипа / Getty Images
Травма Матипа / Getty Images

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп объявил о том, что у защитника Жоэль Матип разрыв передней крестообразной связки колена.

"К сожалению, это то, что я и ожидал с первой секунды. Все выглядело именно так. Нам сильно не повезло", – сказал немецкий специалист в интервью BBC.

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Напомним, центрбек Ливерпуля был заменен на 69-й минуте поединка против Фулхэма, завершившегося со счетом 4:3.

Действующий контракт 32-летнено камерунца с клубом рассчитан до лета 2024 года.

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