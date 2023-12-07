Основной защитник Ливерпуля выбыл до конца сезона

Матип не поможет своей команде в нынешней кампании.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп объявил о том, что у защитника Жоэль Матип разрыв передней крестообразной связки колена.

"К сожалению, это то, что я и ожидал с первой секунды. Все выглядело именно так. Нам сильно не повезло", – сказал немецкий специалист в интервью BBC.

Читай также: Ливерпуль уверенно обыграл главного аутсайдера АПЛ

Напомним, центрбек Ливерпуля был заменен на 69-й минуте поединка против Фулхэма, завершившегося со счетом 4:3.

Действующий контракт 32-летнено камерунца с клубом рассчитан до лета 2024 года.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!