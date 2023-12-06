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Шеффилд Юнайтед - Ливерпуль: обзор и результат матча чемпионата Англии 06.12.2023

Хозяева не создали угрозы для мерсисайдцев.
Вчера, 23:30
Ливерпуль / Getty Images
Ливерпуль / Getty Images

В рамках 15-го тура чемпионата Англии Шеффилд Юнайтед дома встретился с Ливерпулем.

Матч выдался крайне скучным и особо большого количества моментов зрители не увидели. "Клинки" не могли создать опасность у ворот гостей, а "красные", судя по всему, были эмоционально уставшими после триллера с Фулхэмом на выходных.

В середине первого тайма Трент Александр-Арнольд на 17 минуте матча подал угловой и своим навесом нашел Вирджила ван Дейка, который открыл счет в матче.

Уже в концовке матча Дарвин Нуньес отдал отличную передачу на Доминика Собослая, который без сопротивления, оказавшись в штрафной площадке переправил мяч в ворота Уэса Фоддерингема.

Впрочем, для мерсисайдцев были и плохие новости. На 59-й минуте травму получил Алексис Мак Аллистер и вместо него вышел Кертис Джонс. Характер травмы аргентинца пока неизвестен.

На данный момент Ливерпуль идет на 2 месте в АПЛ, отставая от Арсенала на два очка, а Шеффилд на последней позиции, отставая от спасительной 17-ой строчки на 4 пункта.

Статистика матча чемпионата Англии Шеффилд Юнайтед - Ливерпуль

Шеффилд Юнайтед - Ливерпуль 0:2

Гол: Ван Дейк, 17, Собослай, 90+4

xG: 0.24 - 1.44
Удары: 3 - 14
Удары в створ: 1 - 7
Владение мячом: 22% - 78%

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль шеффилд АПЛ

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