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Эвертон - Ньюкасл 3:0: обзор матча и результат игры 07.12.2023

Подопечные Шона Дайча провели свою лучшую игру в нынешнем сезоне.
Вчера, 23:34
Энтони Гордон и Виталий Миколенко / Getty Images
Энтони Гордон и Виталий Миколенко / Getty Images

В четверг, 7 декабря, на Гудисон Парк прошел матч 15-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сошлись Эвертон и Ньюкасл.

Первый тайм команда Виталия Миколенко, который вышел на поле с первых минут, провела образцово.  Единственная проблема была связана с реализацией и точностью ударов: нанеся 13 ударов, лишь два из них попали в створ ворот, но даже они не привели к голу.

После перерыва гости попытались изменить ход встречи, и на каком-то отрезке это у них удалось, но этот вечер был вечером "ирисок".

Сначала на 79-й минуте Дуайт МакНил отметился голом во второй игре подряд, после чего за четыре минуты до конца основного времени Абдулае Дукуре удвоил преимущество ливерпульцев, а уже в добавленное время Бету установил окончательный счет поединка.

Источник: Getty Images

В итоге Эвертон одержал вторую победу подряд в АПЛ и поднялся из зоны вылета на 17-е место, теперь имея в активе десять очков. Ньюкасл же остался седьмым с 26 баллами.

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Статистика матча Эвертон - Ньюкасл 15-го тура АПЛ

Эвертон - Ньюкасл 3:0
Голы: МакНил, 79, Дукуре, 86, Бету, 90+7.

Ожидаемые голы (xG): 3,12 - 1,51
Владение мячом: 38% - 62%
Удары: 21 - 12
Удары в створ: 6 - 3
Фолы: 18 - 8

Эвертон: Пикфорд - Коулмэн (Паттерсон, 67), Тарковски, Брентвейт, Миколенко - Харрисон, Янг, Гуйе, МакНил, Дукуре - Калверт-Льюин (Бету, 85).

Ньюкасл: Дубравка - Триппьер, Лассельс (Крафт, 90), Шер, Ливраменто - Майли (Ритчи, 90), Гимарайнш, Жоэлинтон - Альмирон, Исак, Гордон.

Предупреждение: Гуйе, Калверт-Льюин, Бету.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: эвертон ньюкасл АПЛ Виталий Миколенко

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