Ориуэла - Жирона 2:5: обзор матча и результат игры 26.12.2023

Украинский вингер вышел на последние десять минут матча, где каталонцы даже были в роли проигрывающей стороны.

В четверг, 7 декабря, на Эстадио Мунисипаль Лос Аркос в рамках 1/32 финала кубка Испании состоялся матч, в котором Жирона приехала в гости к Ориуэле.

Артем Довбик пропускал этот поединок, а Виктор Цыганков остался на скамейке запасных, где провел практически все время. И даже без украинского дуэта команда Мичела нашла путь к победе. Но не обошлось и без проблем.

Несмотря на довольно ранний гол в исполнении Пабло Торре, гости на перерыв ушли в качестве отстающего за счет двух голов хозяев поля. И лишь в середине второй половины каталонцы начали менять сценарий матча.

На 66-й минуте Кристиан Стуани восстановил паритет, а спустя 8 минут он же стал автором дубля.

Ближе к концу матча на поле все же появился Виктор Цыганков, но это произошло в период между другими двумя голами Порту и Валери, которые принесли Жироне окончательную разгромную победу и путевку в следующий раунд турнира.

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Статистика матча Ориуэла - Жирона 1/32 финала кубка Испании

Ориуэла - Жирона 2:5

Голы: Мендинуэта, 27, Букер, 45+3 - Торре, 7, Стуани, 66, 74, Порту, 82, Валери, 87.

Владение мячом: 27% - 73%

Удары: 8 - 16

Удары в створ: 5 - 8

Атаки: 70 - 128

Ориуэла: Аитор, Эрнандес (Ревилья, 77), Мендинуэта (Мпиэ, 83), Мансано, К. Ортис, Санмарти, Букер, Камачо (Базо, 68), Муньос (Кальехон, 68), А. Ортис, Салинас (Марк, 77).

Жирона: Фуидиас, Ромеро (Гарсия, 88), Альмена (Гутьеррес, 58), Бернардо, Валери, Кебе (Коуту, 58), Мартинес (Савио, 58), Порту (Цыганков, 83), Стуани, Торре, Хуанпе.

Предупреждения: Муньос - Стуани.

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