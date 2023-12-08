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Гол и ассист Роналду принесли Ан-Насру победу над Аль-Риядом

Португалец в очередной раз помог команде победить.
Сегодня, 21:57
Криштиану Роналду / Getty Images
Криштиану Роналду / Getty Images

В пятницу, 8 декабря, в рамках 16-го тура чемпионата Саудовской Аравии Ан-Наср встречался с Аль-Риядом.

Матч завершился победой хозяев поля со счетом 4:1. Главными героями игры стали Криштиану Роналду и Андерсон Талиска. Португалец забил гол и отдал ассист, в свою очередь бразилец отличился дублем.

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Таким образом, после 16-ти туров местного чемпионата Ан-Наср занимает второе место, набрав 37 очков.

Ан-Наср - Аль-Рияд 4:1

Голы: Роналду, 33, Отавио, 45+2, Талиска, 67, 90+4

Ожидаемые голы (xG): 1.88 - 0.32
Владение мячом: 66% - 34%
Удары: 22 - 2
Удары в створ: 8 - 2
Фолы: 9 - 11

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