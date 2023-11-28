iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Роналду отреагировал на выход Ан-Насра в плей-офф азиатской Лиги чемпионов

Португалец продолжает путь за трофеем.
Сегодня, 09:41
Криштиану Роналду / Getty Images
Криштиану Роналду / Getty Images

Нападающий Ан-Насра Криштиану Роналду высказался о выходе своей команды в плей-офф Лиги чемпионов Азии.

Португалец написал в Instagram пост, в котором поздравил команду.

Читай также: Не Месси. Стал известен самый ценный футболист сезона в MLS

"Счастлив, что мы вышли из группы с первого места и достигли серии в 20 матчей без поражений", - написал Роналду.

Напомним, что Ан-Наср сыграл вничью с иранским Персеполисом (0:0). Благодаря этому результату арабский клуб гарантировал себе место в плей-офф.

Ранее сообщалось, что Роналду заработал пенальти в азиатской ЛЧ, но сказал арбитру, что фола не было.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Криштиану Роналду

Статьи по теме

Криштиану Роналду: статистика-2023/2024 Криштиану Роналду: статистика-2023/2024
Респект дня: Роналду заработал пенальти в азиатской ЛЧ, но сказал арбитру, что фола не было Респект дня: Роналду заработал пенальти в азиатской ЛЧ, но сказал арбитру, что фола не было
Экс-игрок Барселоны: Единственная плохая вещь в голе Гарначо - празднование в стиле Роналду Экс-игрок Барселоны: Единственная плохая вещь в голе Гарначо - празднование в стиле Роналду
Беллингем побил очередной голевой рекорд Роналду Беллингем побил очередной голевой рекорд Роналду
Помочь журналистам

Видео

Гол Цыганкова в обзоре матча Жирона - Атлетик
Гол Цыганкова в обзоре матча Жирона - Атлетик

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Байндль опустилась на 14 мест
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Другие страны10:30
Чемпионат мира по футболу U-17: Аргентина - Германия, Франция - Мали
Европа10:27
Зинченко - в команде недели АПЛ по версиям SofaScore и WhoScored
Бокс10:22
Чисора заявил, что Дюбуа проиграл Усику из-за расизма
Бокс10:00
Лучший вечер бокса в истории: Джошуа, Уайлдер и другие, что нас ждет 23 декабря
Европа09:58
Бавария хочет приобрести лидера Барселоны
Другие страны09:41
Роналду отреагировал на выход Ан-Насра в плей-офф азиатской Лиги чемпионов
Европа09:21
"Могу уйти хоть завтра": Гвардиола высказался о своем будущем в Ман Сити
Бокс09:18
"Я потерял голод": Чисора назвал бой, пустивший под откос его карьеру
Лига Чемпионов08:56
Шахтер - Антверпен: прогноз на матч Лиги чемпионов
Европа08:46
Довбик рискует пропустить матч с Валенсией
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK