Роналду отреагировал на выход Ан-Насра в плей-офф азиатской Лиги чемпионов

Нападающий Ан-Насра Криштиану Роналду высказался о выходе своей команды в плей-офф Лиги чемпионов Азии.

Португалец написал в Instagram пост, в котором поздравил команду.

Читай также: Не Месси. Стал известен самый ценный футболист сезона в MLS

"Счастлив, что мы вышли из группы с первого места и достигли серии в 20 матчей без поражений", - написал Роналду.

Напомним, что Ан-Наср сыграл вничью с иранским Персеполисом (0:0). Благодаря этому результату арабский клуб гарантировал себе место в плей-офф.

Ранее сообщалось, что Роналду заработал пенальти в азиатской ЛЧ, но сказал арбитру, что фола не было.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!